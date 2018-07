Mulheres dos EUA são as que mandam em casa, diz estudo

As mulheres dos Estados Unidos tomam a maioria das decisões sobre as finanças do lar, as atividades do fim de semana e os programas de televisão, segundo um estudo divulgado nesta quinta-feira, 25, pelo centro Pew. "Dizem que este é um mundo dos homens, mas, na família típica dos Estados Unidos, a mulher veste as calças", diz o estudo. Em termos gerais, o estudo - baseado em uma enquete feita com 2.250 pessoas (entre elas 1.260 casadas) - determinou que 43% dos entrevistados percebem que as mulheres são as que tomam mais decisões no lar, e 26% acreditam que são os homens que mandam. Entre os entrevistados, 31% opinaram que homens e mulheres compartilham por igual a tomada de decisões. O estudo se concentrou em quatro áreas: o descanso do fim de semana, as compras importantes no lar, as finanças e o controle remoto da televisão. De acordo com o estudo do centro Pew, os homens de 43% dos casais entrevistados não têm a última palavra em nenhuma dessas áreas: compartilham a tomada de decisões com a mulher ou cedem à decisão de suas companheiras. Só em 33% dos casais a mulher não toma as decisões em alguma das quatro áreas. No total, apenas 8% dos casais indicaram que tomavam decisões de comum acordo nas quatro áreas.