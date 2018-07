Mulheres estão na mira do fumo A indústria do tabaco está cortejando as mulheres jovens, aponta um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dos EUA. Cerca de 80% dos fumantes do mundo todo são homens, mas a indústria está direcionando seu marketing para o público feminino, especialmente nos países pobres. Cigarros aromatizados e embalagens sofisticadas fazem parte do arsenal de conquista, aponta o estudo. /AP