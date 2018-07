Mulheres mostram força nas CEBs O novo rosto das CEBs deverá ressaltar a presença marcante das mulheres. Elas são maioria em todas as comunidades - de aproximadamente 100 mil grupos espalhados pelas paróquias do País - e com certeza são também as mais atuantes. "Apesar de, na hora da decisão, a última palavra ser sempre dos homens", afirma Liz Marques. Em sua opinião, esse quadro exige da Igreja uma revisão do papel da mulher em sua estrutura, incluindo num futuro não muito distante a admissão do sacerdócio feminino - a ordenação de mulheres. Não é uma batalha fácil, porque há resistência.