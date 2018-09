Mulheres não poderão votar nas eleições municipais sauditas

A Arábia Saudita anunciou na semana passada que iria realizar as eleições, na primeira concessão do governo desde que os protestos pró-democracia no mundo árabe também começaram a ocorrer no país.

"Não há nada que impeça a participação da mulher, mas isso requer alguns preparativos e nós não podemos fazer esses preparativos em todas as regiões do reino", disse a comissão, em um comunicado.

O registro dos eleitores começará em 23 de abril e as eleições serão em 22 de setembro, disse uma autoridade da comissão à Reuters.

O país, situado no Golfo Árabe, é governado por um regime monárquico da família al-Saud em aliança com clérigos da rígida vertente wahhabita do islamismo. As mulheres só podem andar em público cobertas da cabeça aos pés e são proibidas de dirigir veículos.

As mulheres sauditas também estão sujeitas a um sistema de "tutela" masculina, pelo qual precisam mostrar a permissão de seu guardião - pai, irmão ou marido para viajar ou, algumas vezes, trabalhar.

A polícia religiosa patrulha as ruas regularmente para assegurar a segregação entre os sexos e vestimenta modesta das mulheres.

O país realizou eleições por etapas para metade dos assentos em conselhos municipais, em 2005, pela primeira vez em mais de 40 anos. Mas as mulheres foram impedidas de se candidatar ou votar.

Uma outra rodada da votação estava prevista para 2009, mas o governo a adiou por dois anos.

Partidos políticos são proibidos na Arábia Saudita e o país não tem Parlamento eleito. Metade das cadeiras dos conselhos municipais, que têm pouco poder, são preenchidas por indicados de príncipes sauditas que governam as províncias.

(Reportagem de Jason Benham)