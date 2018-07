Mulheres são 34% dos detidos em cadeia pública em SP As 173 cadeias públicas administradas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo abrigam 11.304 presos, dos quais 3.870 são mulheres. Ou seja, 34% da população carcerária é feminina. No País, porém, elas representam cerca de 5% do total de presos, segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), proporção semelhante à dos presídios de São Paulo, subordinados à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), onde há 140.928 detentos, dos quais 6.399 são mulheres (4,5%). Com esse quadro, várias cadeias públicas estão superlotadas. A de Itapevi, por exemplo, que tem capacidade para 24 detentas, abriga 140. Em Mairiporã, há 8 vagas e 51 detentas. A crise provocada pela superlotação levou o Estado a anunciar em 2007 a intenção de construir sete penitenciárias femininas em 2008, com ?quase 4 mil vagas?. Ontem, a SAP divulgou o projeto de erguer mais uma unidade, com 550 vagas. Cada presídio custará R$ 24,7 milhões. Dos 143 estabelecimentos prisionais de São Paulo, só 10 são para mulheres. Segundo a Assessoria de Imprensa da SSP, ?o problema hoje é menos de dinheiro e decisão política, e mais de encontrar, junto às prefeituras, terreno para construir?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.