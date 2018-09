Mulheres são 66% dos inscritos

Dos 1.275 jornalistas que se habilitaram às 30 vagas do 21.º Curso Estado de Jornalismo, 66% são do sexo feminino. Do total de inscritos, 39% (503) são da capital paulista, 36% (462), de outros Estados, e 25% (310), do interior. Minas Gerais, com 96, e Rio, com 83 inscrições, são os Estados, após São Paulo, que mais candidatos inscreveram até agora. A prova de seleção será realizada em 1.º de agosto. Com duração de três horas (9 às 12 horas), constará de 50 questões de conhecimentos gerais, no sistema de múltipla escolha, e de um texto jornalístico. A prova ocorrerá no câmpus Vergueiro da Unip/Objetivo (Rua Apeninos, 267). As inscrições acabam em 4 de julho.