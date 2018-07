Mulheres são maioria entre cônjuges gays A maioria dos 60 mil casais homossexuais (53,8%) do País que moram na mesma casa é formada por mulheres. Dos que declararam ter cônjuges do mesmo sexo, 47,4% se disseram católicas e 20,4%, sem religião. Pouco mais de um quarto (25,8%) tinha curso superior completo, índice superior à média nacional (8,3%). A maioria dos casais (52,6%) vive no Sudeste. Águas de São Pedro, a cerca de 180 km de São Paulo, tem a maior proporção de casas com casais gays: 0,18%. Entre as capitais, Florianópolis lidera, com 0,11%.