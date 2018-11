Mulheres são presas com 93 quilos de maconha A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada de hoje, duas mulheres que transportavam quase 100 quilos de maconha dentro de um ônibus que trafegava pela Rodovia Fernão Dias.De acordo com a polícia, o veículo, que seguia de São Paulo para Minas Gerais, foi abordado na altura do quilômetro 8 da estrada, na região de Vargem, ainda em São Paulo.No bagageiro inferior do ônibus os policiais encontraram duas malas e uma caixa, contendo 109 tijolos de maconha, pesando 93,8 quilos. Por meio da identificação das bagagens, duas passageiras foram apontadas como proprietárias da droga.Clarice Ferreira Faustino, de 47 anos, e Cristiane Santos de Almeida, de 24 anos, foram presas em flagrante por tráfico de entorpecente.Ainda segundo a polícia, elas possuem uma vasta ficha criminal. Clarice já foi presa anteriormente por tráfico de drogas, furto e homicídio qualificado; e Cristiane, por roubo. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, em Bragança Paulista.