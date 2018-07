Mulheres são presas com munições para fuzil no Rio Quatro mulheres foram presas por policiais da 21ª DP (Bonsucesso), zona norte, acusadas de integrar uma quadrilha que usava mulheres para transportar munições de fuzil do Paraguai para comunidades do Rio. Kathleen Priscila Marques Barbosa, 19 anos, Angélica Moreira Chaves, 18, e duas menores foram detidas em ação conjunta com o Grupamento Transportado em Ônibus Urbano (Gptou), na terça-feira, 17. Com elas foram apreendidas quase três mil munições para fuzil calibre .223.