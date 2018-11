Mulheres se casam

Após 30 anos juntas, a argentina Norma Castillo e a uruguaia Ramona Arévalo, ambas de 67 anos, casaram-se ontem, na Argentina, no primeiro matrimônio realizado entre mulheres no País. "É uma vitória importantíssima após anos e anos de moral vitoriana, que obrigava as pessoas a manterem ocultas muitas relações surgidas de sentimentos puros", declararam. Emocionada, Norma disse que "não queria morrer" sem ter a chance de poder falar em público "te amo". Elas foram perseguidas pela ditadura por causa da orientação sexual.