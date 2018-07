Mulheres sem terra reocupam Fazenda em Recife Com a reocupação, na manhã deste domingo, da Fazenda Uberaba, no município de Bonito, no agreste pernambucano, mulheres sem-terra ligadas ao MST deram início à Jornada de Lutas das Mulheres da Via Campesina, em comemoração ao dia da mulher. Neste ano, o tema da jornada é "contra o agronegócio e contra a violência: reforma agrária e soberania alimentar".