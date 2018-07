Mulheres têm curso de cosméticos naturais As mulheres da Asssociação Agroextrativistas do Rio Mucutá, da Reserva Extrativista Terra Grande-Pracuúba, em Curralinho, na Ilha de Marajó (PA), participaram de oficina de capacitação para produção de cosméticos naturais. Elas receberam informações teóricas e práticas para produzir artesanalmente loção e óleo bifásico repelente a base de essência do óleo de andiroba e citronela. Eles têm uso estético e servem para repelir insetos - assim, ajudam a prevenir dengue e malária que afligem anualmente milhares de famílias nessa região da Ilha de Marajó. "Esse trabalho é uma forma de fortalecer a autoestima da mulher marajoara", diz a professora Edel Moraes.