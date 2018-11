Mulheres tentam embarcar com passageiro morto em cadeira de rodas

A polícia da Grã-Bretanha prendeu duas mulheres no aeroporto de Liverpool depois que elas tentaram embarcar com o corpo de um familiar morto em um avião com destino a Berlim, na Alemanha.

Segundo a repórter da BBC Nina Goswami, os funcionários do aeroporto John Lennon suspeitaram das duas mulheres quando elas tentaram embarcar no sábado com o homem, que estava colocado em uma cadeira de rodas.

As duas empurraram a cadeira de rodas com o familiar, de 91 anos, cobrindo os olhos dele com óculos escuros. Ao tentar fazer o check-in para o voo para Berlim, os funcionários suspeitaram e questionaram as duas mulheres, que insistiam em afirmar que o idoso estava dormindo.

Os funcionários então chamaram a polícia e as duas mulheres, cidadãs alemã que moravam na região de Oldham, em Liverpool, foram presas.

As polícias de Merseyside e da grande Manchester estão investigando o caso.

As duas mulheres, de 41 e 66 anos, já tinham conseguido embarcar em um táxi até o aeroporto com o cadáver do familiar. Ele teria morrido no dia anterior.

As mulheres foram liberadas pela polícia e ficarão em liberdade condicional até o dia 1º de junho.