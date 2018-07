Mulheres vão a museu de Warhol

Como parte da "programação de cônjuges" da cúpula de Pittsburgh ontem, a primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva participou de um passeio inusitado: fez silk-screen e "manuseou objetos da cápsula do tempo", de Andy Warhol, com a primeira-dama americana Michelle Obama. Néstor Kirchner, primeiro-marido da presidente argentina Cristina Kirchner, não veio para Pittsburgh e perdeu a visita ao museu.

Mas Marisa Letícia teve a glamourosa companhia de Carla Bruni, mulher do presidente francês Nicolas Sarkozy, que disse ter adorado a cidade de Pittsburgh. "Pena que não posso ficar mais tempo", disse .

As cápsulas do tempo são baús que guardam objetos colecionados pelo artista plástico, que nasceu em Pittsburgh, como uma foto nua da ex-primeira dama Jackeline Keneddy. Em ocasiões especiais, o diretor do museu abre uma das cápsulas.