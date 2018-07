Multa a carros sem cadeirinha infantil começa 6/9 em SP

De 1º a 3 de setembro, o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) planeja realizar 36 blitze em bairros com grande número de escolas. Serão 12 por dia - seis de manhã, nos horários de entrada dos colégios, e seis à tarde, na saída das aulas. Nos dias 4 e 5, fim de semana, não haverá operações. E, a partir do dia 6, começarão a valer as autuações previstas na lei, segundo o capitão Paulo Sérgio de Oliveira, do CPTran.

A penalidade é considerada gravíssima, renderá multa de R$ 191,54 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo até que a irregularidade seja sanada. A nova regra já deveria ter começado a valer em todo o País no dia 9 de junho, mas foi adiada pelo Contran, porque na época os produtos estavam em falta no mercado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.