Multa para combater dengue sobe em Sorocaba-SP

A multa prevista em lei municipal, que variava de um mínimo de R$ 55 ao máximo de R$ 700, passa a ter valor mínimo de R$ 200 e máximo de R$ 2 mil. Na reincidência, os valores dobram. Até ontem, tinham sido aplicadas 19 multas na cidade, a maioria contra empresas. A prefeitura contratou mais seis fiscais de saúde pública para notificar moradores e aplicar as multas.

A cidade está sob risco de uma epidemia de dengue. Sorocaba somava, até a última segunda-feira, 237 casos este ano, dos quais 219 contraídos na própria cidade. Outros 104 aguardam resultado de exames. A Secretaria de Saúde está notificando mais de 70 imobiliárias para fazer a vistoria em imóveis fechados para venda ou aluguel.

As empresas serão responsabilizadas caso sejam encontrados criadouros do mosquito. As equipes do Centro de Zoonoses do município serão reforçadas com 50 agentes da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), órgão da Secretaria de Saúde do Estado, para ações de combate ao mosquito.