Multa para quem lavar calçada com água potável entra em vigor O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou a lei que estabelece multa de até R$ 500 para quem lavar a calçada com água potável fornecida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A decisão foi publicada sábado, 18, no Diário Oficial e já está em vigor.