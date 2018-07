Multa por erro em balança pode chegar a R$ 1,5 mi

De acordo com o Ipem-SP, em Cumbica foram verificadas 200 balanças de check-in e 30 estavam irregulares. Já em Congonhas, dos 37 instrumentos avaliados, 14 apresentaram falhas. Entre as falhas reconhecidas estão erros nas medidas de peso, tanto para mais quanto para menos.

O Ipem afirmou ainda que os maiores índices de erro foram constados em uma balança que pesou 3,5 kg a mais e em outra que calculou 7,5 kg a menos, ambas estavam no Aeroporto de Cumbica. A falha, segundo o superintendente do instituto, José Tadeu Rodrigues Penteado, compromete o voo do avião que leva as bagagens. "Mesmo aquelas balanças que registraram peso inferior ao que realmente tinha na mala representam um risco para o consumidor. Isso porque os aviões decolam com peso acima do estimado", afirmou Penteado.