Multas por invasão de corredores aumentam

A segunda infração que mais cresceu no ano passado foi o excesso de velocidade (70,6%), que ultrapassou o estacionamento proibido como a segunda mais cometida. Foram registradas 1,538 milhão ao longo do ano. Em 2008, foram 901 mil multas aplicadas por esse motivo.

A infração campeã foi novamente o desrespeito ao rodízio de veículos, com 1,7 milhão de multas ? 25,5% a mais que em 2008. Essa infração corresponde a 28% das 6,2 milhões de multas aplicadas na cidade no ano passado. O maior aumento entre ônibus e caminhões, com 1.414% (total de 246,5 mil), foi por circulação fora das faixas específicas nas duas Marginais e na Avenida dos Bandeirantes.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atribui o aumento de 33% no total de multas ao investimento em fiscalização eletrônica. São, atualmente, 452 equipamentos, que registraram 54% das infrações.