Multidão acompanha Parada Gay em Salvador

A rainha desta edição, a cantora Daniela Mercury, comandou o início da festa, à frente do primeiro dos cinco trios elétricos que percorreram um circuito por ruas e avenidas do centro da cidade. "É um orgulho imenso ser a rainha desta festa, para celebrar a diversidade e o respeito", discursou a cantora, que assumiu um relacionamento com a jornalista Malu Verçosa no início de abril.

Atendendo a pedidos do público, Daniela ainda deu um longo beijo na namorada, antes do início de sua apresentação. Além do desfile, estão sendo realizados shows em palcos montados no Pelourinho e no Largo do Campo Grande. A expectativa dos organizadores é reunir 500 mil pessoas na comemoração.