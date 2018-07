Multidão cai em escada rolante no Japão

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas depois que uma escada rolante em um centro de convenções em Tóquio, no Japão, parou bruscamente, derrubando dezenas de pessoas. A escada rolante do Tokyo Big Sight, de 30 metros de comprimento, inicialmente estava subindo, mas de repente tremeu e parou de funcionar, o que fez com que cerca de 60 pessoas no pé da escada caíssem para trás. De acordo com os bombeiros, os ferimentos aparentemente não foram graves, já que foram causados por pessoas caindo umas em cima das outras. A polícia abriu uma investigação para apurar a causa do acidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.