Multidão no Vietnã põe fogo em fábricas estrangeiras em protesto anti-China Milhares de vietnamitas puseram fogo em fábricas e provocaram tumulto em zonas industriais no sul do Vietnã depois de protestos contra a prospecção de petróleo por parte dos chineses em uma parte do Mar do Sul da China reivindicado pelo país, disseram autoridades vietnamitas nesta quarta-feira.