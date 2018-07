Multidão protesta em Cingapura contra plano populacional

O Parlamento da cidade-Estado aprovou na semana passada um relatório de que a população da ilha pode subir de 5,3 milhões para 6,9 milhões de pessoas até 2030, um crescimento de 30 por cento, a maioria de trabalhadores estrangeiros para compensar a baixa taxa de natalidade.

"Você não pode trazer estrangeiros para competir com nosso povo quando você faz pouco para cuidar dele", afirmou Leong Sze Hian, um planejador financeiro que culpa o fluxo imigratório pela estagnação do salário real. "Não são apenas os trabalhadores de baixa renda que estão sofrendo. As rendas médias também são afetadas", disse.

Críticos dizem que a ilha já está muito lotada, com uma densidade populacional maior do que a rival Hong Kong.