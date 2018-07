Multidão que vai às compras na Black Friday diminui nos EUA após corrida em Ação de Graças

A maior parte dos varejistas de grande porte agora abre suas portas na quinta-feira à noite e estende a oferta de descontos em vez de limitá-la a apenas um dia.

O resultado é uma experiência mais calma no que vinha sendo tradicionalmente o dia de compras mais movimentado e às vezes mais caótico do ano.

"O dia está parecido com qualquer outro fim de semana", disse Angela Oliveira, uma dona de casa de 32 anos que foi comprar roupas infantis em um shopping perto de Hartford, em Connecticut.

"O tipo de multidão que normalmente vemos está faltando e este é um dos maiores shoppings daqui. Acho que as pessoas simplesmente não estão gastando muito".

As multidões normalmente vistas na manhã da Black Friday apareceram na noite de quinta-feira. Mais de 15.000 pessoas fizeram fila para a abertura da principal loja da Macy's em Nova York na quinta-feira, disse o presidente-executivo da rede, Terry Lundgren, à CNN.

A polícia teve que intervir em um punhado de incidentes no Wal-Mart Stores na quinta-feira, inclusive para separar uma briga por uma boneca Barbie em Los Angeles, disse a CNN.

O presidente-executivo da Target, Brian Cornell, disse à Reuters que foi encorajado por indicadores antecedentes para uma temporada de compras que "mudou de um evento na manhã da Black Friday para um evento de dias."

"O consumidor claramente gosta de fazer compras no dia de Ação de Graças", disse Cornell, acrescentando que a varejista estava vendendo 1.800 televisores em todo o país por minuto entre as 18h e 20h da véspera, pelo horário local.

O Wal-Mart disse na quinta-feira que teve seu segundo maior dia de vendas da história após a Cyber Monday do ano passado, que ocorre na segunda-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças e conta com as varejistas online promovendo barganhas. Cornell disse que a Target teve um dia de vendas online recorde na quinta-feira.

No geral, as vendas online no dia de Ação de Graças subiram 14,3 por cento sobre um ano antes, segundo a IBM Digital Analytics Benchmark.

A Federação Nacional de Varejo está projetando alta de 4,1 por cento nas vendas de novembro e dezembro, a 616,9 bilhões de dólares, o que marcará a temporada de fim de ano mais abundante em três anos. As vendas da temporada cresceram 3,1 por cento em 2013.

(Por Nandita Bose e Nathan Layne)