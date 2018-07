Multidões em Gaza pedem que Meshaal permaneça como seu líder Enfrentando chuva, o vento e o frio do inverno, milhares de moradores da Faixa de Gaza se juntaram a um comício comemorando o 25o aniversário do Hamas neste sábado, deixando claro que querem que Khaled Meshaal continue como líder do grupo islâmico.