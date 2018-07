Multiplan capta R$ 792 milhões na Bolsa

O valor ficou 1,85% abaixo da cotação de fechamento de ontem (R$ 27,00) e 3,55% acima do preço da ação um dia antes de a empresa protocolar a oferta na Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), de R$ 25,59.

A oferta da Multiplan previa, inicialmente, a emissão de 26 milhões de ações, sem considerar os lotes suplementar (mais 15% sobre o inicial) e adicional (mais 20%). O número de papéis registrado na CVM mostra que foi vendido o lote principal e o suplementar. A oferta é primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa, que pretende usar o dinheiro captado para erguer novos shoppings.

O UBS Pactual foi o coordenador líder da operação. Credit Suisse e Morgan Stanley também atuaram como coordenadores da oferta. As novas ações da Multiplan estreiam no pregão da Bovespa no dia 28 de setembro.