Multiplan quer aproveitar oportunidades de aquisição

A companhia fechou o ano com uma posição de caixa líquido de R$ 366,3 milhões. "O varejo mostrou uma forte resistência ao longo de todo o ano passado, com um crescimento constante. Isso nos dá segurança para investir, agregar novas áreas", diz. Segundo ele, as vendas dos shopping centers da companhia cresceram três vezes mais que o varejo nacional, medido pelo IBGE.

OCUPAÇÃO

A taxa de ocupação nos shoppings da Multiplan subiu de 98,1% para 99,1% no quarto trimestre, e passou de 98,2% para 98,7% em 2009. Enquanto isso, a inadimplência, que considera atrasos superiores a 29 dias, ficou em 0,6% no último trimestre do ano, contra 3,7% apurada em igual período do ao ano anterior. No comparativo anual, em 2009 esse indicador recuou de 3,6% para 2,7%.

As despesas da companhia com novos projetos cresceram 162,9% em 2009, somando R$ 19,272 milhões. No quarto trimestre, esse avanço foi ainda mais expressivo, de 182,6%, para R$ 12,214 milhões. Segundo D''Almeida Neto, o aumento se deve a mudanças nas regras contábeis para a convergência com as normas contábeis internacionais.