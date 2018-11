Múmia do século 3 a.C. é encontrada em oásis no Egito

CAIRO

Arqueólogos egípcios que trabalhavam em um terreno no qual planeja-se construir um centro de atividades para jovens encontraram 14 tumbas greco-romanas datadas do século 3 a.C. Uma delas contém uma múmia de uma mulher, enfeitada com joias.

A descoberta, feita no oásis Bahariya, a 300 quilômetros a sudoeste do Cairo, indica a possibilidade da existência de uma grande necrópole no local, informou ontem o Ministério da Cultura do país.

A múmia encontrada tem apenas 97 centímetros de altura. Ela estava no interior de uma tumba de pedra e tinha sido recoberta por gesso colorido e com incrustações de joias em seus olhos. Outros tesouros também foram encontrados nas tumbas. Agora, a área fica sob a responsabilidade da autoridade egípcia que cuida das antiguidades.

"As primeiras investigações descobriram quatro máscaras antropoides de gesso, um pedaço de ouro decorado com gravações dos quatro filhos de Hórus e uma coleção de moedas e recipientes de argila e cristal", afirmou o diretor de arqueologia do Egito, Zahi Hawass, citado em um comunicado do ministério.

Os quatro filhos do deus Hórus ? Imsety, Duamutef, Hapi e Qebehsenuef ? eram antigas divindades egípcias. As gravações mostram a influência da religião no local, ainda vigente no período de dominação greco-romana. Acreditava-se que esses deuses protegiam o estômago, o fígado, os intestinos e os pulmões dos corpos mumificados. /