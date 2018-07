Múmias de mulheres sacrificadas são encontradas no Peru

Arqueólogos no Peru afirmam que acreditam ter encontrado partes da ossada de uma mulher grávida que foi sacrificada, em uma tumba pré-Inca na província de Lambayeque, no norte do país. Apesar de sacrificios humanos não serem raros nas civilizações pré-hispânicas no Peru, o sacrificio de uma mulher grávida não era comum porque existia uma grande admiração pela fertilidade. No mesmo local, também foram encontrados os corpos de outras nove mulheres. A tumba em Lambayeque é uma de três descobertas arqueológicas recentes de civilizações pré-hispânicas no Peru. A segunda descoberta fica nas ruínas de Cahuachi, ao sul de Lima. Cahuachi era um local de cerimônias para a cultura Nazca, entre 300 e 800 d.C. No local, foram encontrados tecidos, cerâmicas e dois corpos que também foram sacrificados para agradar os deuses, segundo arqueólogos. A terceira descoberta foi nas ruínas de Sacsayhuaman, perto de Cuzco, onde foram encontradas oito tumbas e mais de 20 esqueletos de pessoas que podem também ter sido sacrificadas em rituais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.