Mundo aguarda 'confissão' de Lance Armstrong

Advogados estão divididos sobre quais serão as implicações legais se, como esperado, Armstrong admitir o uso de drogas para melhorar o desempenho, quando a primeira parte de sua entrevista com Oprah Winfrey for transmitida a partir de 0h30 de sexta-feira (horário de Brasília).

E o público em geral também está dividido sobre o que vai acontecer com a reputação já destruída de Armstrong.

Oprah já revelou algumas declarações, confirmando informações que vazaram na mídia de que Armstrong confessou o uso de doping, mas não entrou em detalhes.

Autoridades antidoping dos EUA e mundiais expulsaram Armstrong do esporte por toda a vida no ano passado e retiraram todos os seus títulos, depois de produzirem uma montanha de evidências, incluindo testemunhos juramentados, de que ele usou substâncias proibidas ao longo da carreira.

Tudo o que restou para o norte-americano, que até então sempre havia negado o doping, foi finalmente confessar. Agora parece que o momento chegou.

Oprah confirmou que Armstrong tinha feito algum tipo de confissão na entrevista, mas a extensão de sua admissão permanece um mistério para todos, com exceção de algumas pessoas.

"Eu não consegui respostas a todas as perguntas feitas, mas acho que as questões mais importantes e as respostas que as pessoas ao redor do mundo estão esperando ouvir foram respondidas", disse a apresentadora.

Autoridades antidoping já pediram a Armstrong para depor sob juramento e revelar tudo o que sabe, algo que talvez pudesse preparar o caminho para uma redução de sua suspensão vitalícia.

E enquanto seu legado está aparentemente manchado para sempre, uma admissão poderia salvar pelo menos parcialmente um pouco de sua reputação entre as pessoas dispostas a perdoar e esquecer.

"Armstrong beneficia-se do fato de que vivemos em uma sociedade que perdoa os heróis caídos", escreveu o professor de psicologia Scott Allison, da Universidade de Richmond.

Para os críticos, uma admissão de culpa e um pedido de desculpas não devem atenuar os sentimentos em relação a ele, de acordo com a professora de administração da Universidade de Notre Dame, Emily Block.

"Mesmo que ele se apresenta na melhor luz possível, agindo de forma arrependida, assumindo a responsabilidade e pedindo perdão, esse comportamento provavelmente será vistos apenas como uma outra declaração desonesta de um indivíduo que tem reputação de mau caráter", disse.