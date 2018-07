Mundo da moda, receita de R. Carlos contra o estresse

"O Corinthians vai ser o time da moda na Libertadores. Com o Ronaldo, a minha chegada, do Tcheco, do Iarley e com o ótimo grupo que tem, chega como um dos favoritos, com chance real de conquistar o título e, quem sabe, não desfila na competição", afirmou, ontem, Roberto Carlos. O lateral já usa jargões do mundo da moda, em que pretende fazer o mesmo sucesso do futebol.

Dono da grife RC3 há um ano e meio, o jogador, que se vestia de acordo com o gosto da mãe - suas primeiras aquisições por escolha própria foram um Ki-chute e um chinelinho -, prestigiou o lançamento da coleção outono-inverno que carrega sua marca. De bermuda, camiseta e tênis, elogiou as roupas, claro, mas preferiu "desfilar" apenas para apresentar os cinco modelos (três mulheres e dois homens). "Ele é tímido, evita as passarelas", brincou uma das irmãs, Giseli, de 26 anos, que toma conta da grife com Cristiane, de 30. "Mas ele entende muito de moda, sempre dá palpite nas roupas masculinas, até porque vai vesti-las e gosta de estar sempre bem arrumado. Nas de mulher realmente ele só diz legal, legal", completou, sorrindo. "Mas sempre cobra algo elegante."

Roberto Carlos se interessou por moda na época em que defendia o Real Madrid e tinha como colegas o francês Zidane e o espanhol Raúl. "Eles estavam sempre elegantes, chiques, e me espelhei neles para criar minha grife", revelou. "Serão roupas simples, mas sofisticadas. Boas para quem gosta de sair, ir a um bom restaurante."

E também para ir ao futebol, por que não? Ronaldo, Jorge Henrique, o técnico Mano Menezes, seu auxiliar Sidney Lobo e o presidente Andrés Sanchez foram intimados a gastar um pouco em sua loja. "Eles gostam de se vestir bem, então terão de passar aqui, pois com minhas roupas vão se sentir melhor."

Na moda, Roberto Carlos encontrou uma maneira de aliviar as tensões do futebol. Nela, sem a necessidade ou a pressão por retorno imediato, sente-se descansado. Mas seu tempo de relaxamento dura pouco... "Depois deste lançamento serão 48 horas de concentração para a Libertadores", enfatizou, preparando-se para o duelo de amanhã, com o Racing-URU, no Pacaembu. "Fizemos um time bom, então temos de entrar com tudo, fazer uma grande apresentação", comentou, revelando como se prepara para a competição sobre a qual não tem tanto conhecimento. "Fiquei 12 anos no Real Madrid, jogando a Champions League sempre. Nela, todos queriam ganhar dos favoritos, então entravam com tudo contra a gente. Na Libertadores será igual, com jogos duros", observou. "Sofremos lá, mas conquistamos títulos (1998, 2000 e 2002). Espero repetir isso aqui no Corinthians."