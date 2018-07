Mundo está 'à beira do abismo', afirma primeiro-ministro francês O primeiro-ministro da França, François Fillon, afirmou nesta sexta-feira que o mundo está "à beira do abismo", afetado pela crise financeira global que agora ameaça a indústria, o comércio e o trabalho em todo mundo. As palavras de Fillon ecoaram o crescente senso de preocupação que toma conta das principais capitais européias antes da votação do Congresso dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, do pacote de ajuda ao sistema financeiro norte-americano. A aprovação do pacote ainda não é considerada como certa. A Câmara dos Deputados norte-americana chocou os mercados mundiais na segunda-feira, ao rejeitar a proposta inicial de socorro apresentada pelo governo Bush. Fillon disse que apenas uma ação coletiva pode resolver a crise financeira. A França sediará uma reunião, no sábado, com líderes italianos, britânicos e alemães, para discutir a crise. "O mundo está à beira do abismo por causa de um sistema irresponsável", disse Fillon. O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, também deixou claro nesta sexta-feira que está preocupado com a votação que acontece do outro lado do Atlântico. "O plano do secretário (do Tesouro dos EUA), Henry Paulson precisa, obviamente, ser aprovado", disse Trichet à Rádio 1 Europa. "Tem que ser aprovado. É necessário."