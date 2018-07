Mundo Estadão: veja a programação desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 5 de julho, a editoria de Moda recebe a stylist Carol Roquete, que atende personalidades como a cantora Anitta, a atriz Julia Faria e Gabriela Pugliesi. Carol contará algumas curiosidades de vestir um famoso. No Estadão Discute, uma conversa sobre a Reforma Trabalhista, que irá ao plenário do Senado no dia 11 de julho. Emanuel Bonfim e Camila Tuchlinski apresentam o programa. Às 15h o Estadão + Música recebe a banda gaúcha Cachorro Grande, que acaba de gravar o novo álbum. Em Esporte, acompanhe os jogos da Libertadores, ao vivo.

Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais importantes do dia

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Os temas mais importantes do dia e da semana, e as análises dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli

Uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A apresentação é de Roberta Martinelli

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Se a reforma trabalhista for aprovada no Senado neste mês de julho, o que muda? Como fica o contrato? E as férias? Como será a flexibilidade da jornada de trabalho? O Estadão Discute de hoje aborda o que pode mudar na vida do empregado e do empregador com a reforma. Os convidados são o professor Paulo Dutra, coordenador do curso de Economia da FAAP, e Marília Minicucci, Mestre em Direito do Trabalho e especialista em Liderança Sindical

A banda gaúcha Cachorro Grande é a atração desta semana no Estadão + Música. Depois de 18 anos na estrada, o grupo gravou recentemente seu primeiro disco ao vivo. A gravação foi realizada nos últimos dias 23 e 24 de junho no Centro Cultural Rio Verde

Como é o trabalho das stylists que vestem as celebridades? Carol Roquete, que atende clientes como Anitta, Julia Faria e Gabriela Pugliesi, é a convidada de hoje do Moda Estadão

@tocontigo @mattonicomunicacao Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Mai 26, 2017 às 10:59 PDT

Um resumo das principais notícias do dia veiculadas pelo Estado

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e as análise das notícias do dia

19h15 - Atlético-PR x Santos

21h45 - Palestino x Flamengo

21h45 - Jorge Wilstermann x Atlético-MG

21h45 - Barcelona-EQU x Palmeiras