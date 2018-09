Mundo falhou em captura de carbono

Um novo relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês) mostra que o mundo tem falhado nas metas de desenvolver tecnologia de captura de carbono para combater as mudanças climáticas. Dois anos atrás, as oito maiores economias apoiaram a meta da IEA de lançar 20 projetos de larga escala de captura e armazenamento de carbono (o chamado CCS) até 2010. Porém, somente cinco projetos do tipo entraram em operação, mas todos estavam previstos antes da decisão de 2008. E nenhum dos projetos conseguiu testar até agora toda a cadeia de processos de CCS.

"A meta permanece um desafio e exigirá que governos e indústrias trabalhem em conjunto", diz o documento.