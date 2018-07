Mundo fica às escuras com movimento

Vários monumentos famosos em todo o mundo apagaram suas luzes anteontem, entre 20h30 e 21h30, no movimento Hora do Planeta. A ideia foi proposta pela ONG WWF como forma de alertar sobre o aquecimento global. A Torre Eiffel, em Paris, o Empire State Building, em Nova York, e a Cidade Proibida, em Pequim, tiveram as luzes desligadas. No Brasil, 72 cidades, incluindo 19 capitais aderiram ao movimento. Em São Paulo, a abertura da Hora do Planeta foi feita pelo prefeito Gilberto Kassab no Parque do Povo, que ficou à luz de velas por uma hora. O Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera (foto) também teve as luzes apagadas, assim como a Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada) e o Viaduto do Chá. No Rio, o ministro do Meio Ambiente Carlos Minc apagou as luzes do Jardim Botânico.