Mundo Freak: Conheça o americano que tem os bíceps do Incrível Hulk

Nesta semana o BBC Mundo Freak mostra um homem que, após muitos exercícios, adquiriu bíceps dignos do Incrível Hulk. Com quase setenta e nove centímetros de músculos, um fisicultor americano estabeleceu uma nova marca registrada no Livro Guinnes dos Recordes. Seus amigos o chamam de Popeye.

O programa também mostra o trabalho de um inventor japonês, que construiu robôs gigantes inspirados em um desenho animado.

Kogoro Kurata se inspirou em seus heróis da infância para criar estes robôs de quatro toneladas e quatro metros de altura. Se você encontrá-los por aí, saia da frente.

Veja ainda no BBC Mundo Freak uma maratona no gelo e um papai noel submarino.