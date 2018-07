Mundo Freak: Empresa aérea propõe levar crianças junto com as bagagens

Uma empresa aérea canadense lançou um comercial propondo transportar as crianças junto com as bagagens.

O comercial alegava que elas poderiam gritar à vontade sem perturbar os pais, que fariam uma viagem tranquila. Mas tudo não passou de uma brincadeira de primeiro de abril da West Jet.

O programa desta semana traz ainda uma tradição na Alemanha de décadas de decorar uma árvore com ovos de Páscoa, robôs dançarinos e um Batman que alegra crianças nos EUA. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.