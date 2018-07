Mundo Freak: Um hotel para galinhas e o campeonato de tortas na cara

Um campeonato mundial de lançamento de tortas de creme abre o Mundo Freak desta semana. Além de muita força e estratégia, os participantes precisaram caprichar no uniforme do time para vencer o desafio.

A competitividade está em alta no programa. Em Paris, uma escultura eterniza a cabeçada do jogador francês Zinedine Zidane contra o italiano Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006.

O mundo animal também é destaque na seleção dos vídeos mais curiosos da semana: novas crias de demônios da Tâsmania conquistam australianos, e um hotel oferece mordomias especiais para galos e galinhas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.