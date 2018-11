Mundo se prepara para o inesperado após morte de Kim Jong-il

Kim sofreu um ataque cardíaco durante uma viagem de trem, disse a imprensa estatal norte-coreana, dando lugar à segunda mudança de liderança nesse país autocrático e bem armado (detentor de um arsenal nuclear) desde a frágil trégua que encerrou a Guerra da Coreia (1950-53).

Posteriormente, a mídia estatal citou o filho caçula de Kim Jong-il, Kim Jung-un, como o "grande sucessor". mas pouco se sabe a respeito de como ele pretende comandar um Estado misterioso, com 1 milhão de soldados e mísseis que Washington teme que um dia sejam capazes de alcançar seu território.

Os líderes dos EUA, Coreia do Sul e Japão mantiveram contatos telefônicos para discutir a situação, que se desenrolava durante a madrugada (pelos horários de Washington e Brasília).

A Coreia do Sul, ainda tecnicamente em guerra contra o Norte, colocou suas Forças Armadas em alerta, segundo a agência de notícias Yonhap, e o presidente Lee Myung-bak convocou o Conselho de Segurança Nacional. Mas o Ministério da Defesa sul-coreano disse que não há sinais de movimentos militares excepcionais na Coreia do Norte.

A Casa Branca divulgou uma breve nota se comprometendo a trabalhar com a Coreia do Sul e o Japão, dois dos seus principais aliados asiáticos, a fim de preservar a "a estabilidade na península coreana e a liberdade e segurança dos nossos aliados".

O Japão também reuniu seu gabinete de segurança e disse ser necessário se preparar para situações de segurança inesperadas. O governo, no entanto, não chegou a colocar as Forças Armadas em alerta.

"O primeiro-ministro (Yoshihiko) Noda instruiu os ministro na reunião de segurança a se prepararem para o inesperado, incluindo questões financeiras, questões domésticas da Coreia do Norte e assuntos fronteiriços", disse um porta-voz governamental japonês.

A Coreia do Norte testou nos últimos anos vários mísseis no trecho marítimo que separa o país do Japão, e também sobre o próprio arquipélago japonês. Além disso, há casos de japoneses sequestrados pelo regime norte-coreano.

REAÇÃO DA CHINA

A China, único país que pode ser considerado um aliado importante da Coreia do Norte, demorou quatro horas para soltar uma nota de pesar pela morte de Kim.

"Ficamos abalados por saber do lamentável falecimento do mais graduado líder norte-coreano, Kim Jong-il, expressamos nosso pesar por isso e estendemos nossas condolências ao povo da Coreia do Norte", disse Ma Zhaoxu, porta-voz da chancelaria, em nota citada pela agência Xinhua.

Muitos consideram que, sem o apoio de Pequim, a dinastia Kim iria desmoronar. Kim Jong-il havia herdado o poder do seu pai, Kim Il-sung, fundador do regime comunista norte-coreano.

A Rússia, outro vizinho com interesse direto na estabilidade coreana, ainda não se manifestou sobre a morte do dirigente.

China, Rússia, Estados Unidos, Japão, e as duas Coreias são as seis partes envolvidas em uma prolongada negociação que visa a convencer os norte-coreanos a abrir mão do seu arsenal nuclear, em troca de benefícios políticos e econômicos. O diálogo foi abandonado em 2008, e sucessivos esforços diplomáticos posteriores foram infrutíferos para levar à sua retomada.