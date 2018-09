Mundo Summary

Japão se prepara para possível catástrofe radioativa

TÓQUIO (Reuters) - O Japão enfrenta na terça-feira a possibilidade de uma catástrofe, após a explosão de uma usina nuclear que havia sido atingida por um terremoto e agora liberou uma nuvem de baixa radiação que segue na direção de Tóquio. Algumas pessoas já fugiram da capital, e outras estão estocando mantimentos. O primeiro-ministro Naoto Kan pediu que as pessoas não saiam de casa num raio de 30 quilômetros em torno da usina - área onde vivem 140 mil moradores. Essa é a mais grave crise nuclear no planeta desde o acidente na usina de Chernobil, na Ucrânia, em 1986.

SAIBA MAIS-Balanço de mortos após a tragédia no Japão

(Reuters) - O número de mortos por causa do terremoto e do tsunami que atingiram o Japão na sexta-feira deve passar de 10 mil, enquanto equipes de resgate continuam a procurar sobreviventes em devastadas cidades litorâneas do nordeste do país. O terremoto e o tsunami deixaram mortos em mais de 12 das 47 prefeituras (subdivisões regionais) do Japão.

Japão tenta evitar pânico nos mercados sobre crise nuclear

TÓQUIO (Reuters) - Os líderes japoneses tentavam na terça-feira acalmar o pânico dos mercados financeiros, num momento em que a crise nuclear agrava a situação da economia atingida pelo terremoto e tsunami da última sexta-feira. A Bolsa de Tóquio chegou a registrar uma queda superior a 14 por cento depois das explosões em dois reatores da usina nuclear de Fukushima, que levou o primeiro-ministro Naoto Kan a advertir a nação, em tom sombrio, de que os níveis de radiatividade se tornaram "significativamente" mais altos.

Coreia do Norte diz que aceita discutir enriquecimento de urânio

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira que está disposta a discutir seu programa de enriquecimento de urânio, derrubando um das barreiras que impedem a retomada do interrompido processo de diálogo internacional para o desarmamento nuclear. O governo norte-coreano abandonou as negociações entre seis países há mais de dois anos, e declarou o processo morto, depois que a ONU impôs uma nova rodada de sanções ao país por ter realizado testes nucleares e de mísseis.

Terremoto magnitude 6,0 atinge leste do Japão

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Japão nesta terça-feira, se tornando um dos tremores mais potentes a acontecerem após o devastador terremoto e tsunami de sexta-feira, que mataram pelo menos 10 mil pessoas, informou a emissora estatal NHK. O novo abalo pôde ser sentido em Tóquio, onde prédios balançaram. Inicialmente havia sido classificado como magnitude 6,2.

Premiê japonês se enfurece com empresa de energia nuclear

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, estava furioso com a empresa de energia que está no centro da crise nuclear do país por conta da demora para informar seu gabinete sobre uma explosão que havia atingido uma usina nuclear, dizendo: "O que diabos está acontecendo?" Segundo a agência de notícias Kyodo, Kan também deu ordens nesta terça-feira para que a Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) não retire seus funcionários da usina de Fukushima, a norte de Tóquio, que foi gravemente danificada pelo terremoto da semana passada e está vazando radiação.

Tropas pressionam rebeldes na Líbia;G8 não decide exclusão aérea

AJDABIYAH, Líbia (Reuters) - Aviões e helicópteros do governo líbio bombardearam e metralharam nesta terça-feira uma cidade controlada por rebeldes, enquanto a França admitiu que ainda não conseguiu convencer outras potências mundiais a impor uma zona de exclusão aérea no país africano. Os insurgentes, que têm apenas armas leves, lutam para conter o avanço implacável das tropas rumo ao leste da Líbia, principal reduto da revolta iniciada no mês passado contra o regime de Muammar Gaddafi, há 41 anos no poder.

Leste da Rússia registra ligeiro aumento na radiação

VLADIVOSTOK (Reuters) - Autoridades russas disseram nesta terça-feira que os níveis de radiação aumentaram ligeiramente no extremo leste do país por causa do acidente nuclear no Japão, mas o índice ainda continua dentro do que é considerado normal. Em Vladivostok, cidade com 600 mil habitantes, cerca de 800 quilômetros a noroeste da usina nuclear japonesa de Fukushima, a medição à 1h (hora de Brasília) indicava 1 microroentgen por hora a mais do que seis horas antes, segundo a secretaria regional de Emergências.

Radioatividade pode entrar em cadeia alimentar no Japão

CINGAPURA (Reuters) - Material radioativo lançado ao ar pela usina nuclear japonesa afetada por um terremoto na sexta-feira pode contaminar a água e alimentos, e as crianças e os bebês que ainda não nasceram correm o maior risco de possivelmente desenvolverem câncer. Especialistas afirmam que qualquer exposição a material radioativo tem o potencial de causar vários tipos de câncer, e o risco aumenta quanto mais elevado for o nível de radiação.