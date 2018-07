Mundo Summary

Suspeito de ameaça em aeroporto de Amsterdã é preso

AMSTERDÃ, 13 Fev (Reuters) - A polícia holandesa prendeu um homem suspeito de ter feito uma ameaça de bomba nesta segunda-feira no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, o que provocou o esvaziamento parcial de um dos aeroportos mais movimentados da Europa. A polícia esvaziou os dois principais terminais - o 1 e o 2, da ala internacional - depois de ter recebido o chamado de um homem que dizia estar no aeroporto com uma bomba.

Socialistas acusam Sarkozy de fazer campanha ilegal

PARIS, 13 Fev (Reuters) - Os socialistas franceses queixaram-se à organização eleitoral da França de que o presidente Nicolas Sarkozy usou dinheiro dos contribuintes para pagar viagens oficiais que seriam nada mais do que visitas de campanha, afirmou um integrante do Partido Socialista nesta segunda-feira. Sarkozy, que deve anunciar oficialmente esta semana sua candidatura à reeleição, tem sido acusado pela oposição de apagar a linha que separa o papel de presidente e o de candidato ao viajar pela França para se encontrar com os eleitores antes da eleição, marcada para abril e maio.

China evita apoio explícito a envio de tropas da ONU à Síria

PEQUIM, 13 Fev (Reuters) - A chancelaria chinesa manifestou nesta segunda-feira seu aval à mediação da Liga Árabe na Síria, mas sem dar sinais de que apoiaria a proposta da entidade de enviar forças internacionais de paz ao país, a fim de conter a violência do governo contra grupos de oposição. A Liga Árabe aprovou no domingo uma resolução que pede ao Conselho de Segurança da ONU que autorize uma missão de paz na Síria.

Erosão do solo eleva ameaça do aquecimento global, alerta ONU

LONDRES, 13 Fev (Reuters) - O aquecimento global ficará pior à medida que a agricultura acelerar a taxa de erosão do solo, reduzindo a quantidade de carbono que o solo é capaz de armazenar, informou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) nesta segunda-feira. O solo contém quantidades enormes de carbono na forma de matéria orgânica, que fornece os nutrientes para o crescimento das plantas e melhora a fertilidade da terra e o movimento da água.

De olho no Kremlin, Putin promete gastos em área social

MOSCOU, 13 Fev (Reuters) - O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, estabeleceu planos para aumentar os gastos em saúde, educação e serviços sociais na segunda-feira, tentando agradar os eleitores de classe média antes da eleição presidencial na qual é o favorito. Putin reconheceu em um artigo de primeira página no diário popular Komsomolskaya Pravda que faltam à Rússia habitações acessíveis e serviços sociais eficientes -preocupações expressas pela classe média urbana em protestos de rua contra o seu governo.

Embaixadas na Índia e Geórgia foram atacadas, diz Israel

JERUSALÉM, 13 Fev (Reuters) - Bombas atingiram o pessoal das embaixadas de Israel na Índia e na Geórgia nesta segunda-feira, ferindo quatro pessoas, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusou o Irã e seu aliado libanês, o Hezbollah, de envolvimento. A bomba em Nova Délhi destruiu um veículo com placa diplomática. O canal parlamentar da televisão israelense disse que a mulher do encarregado da Defesa de Israel e seu motorista estavam entre os quatro feridos. A bomba na capital da Geórgia, Tbilisi, foi desativada pela polícia georgiana.

Turismo recorde oferece alívio para recessão em Portugal

LISBOA, 13 Fev (Reuters) - Portugal viu um turismo recorde no ano passado, elevando as receitas dos hotéis para seus níveis mais altos desde 2008 em um sinal positivo para a economia endividada e atingida pela recessão, mostraram dados na segunda-feira. Enquanto a recessão fez com que alguns hotéis e restaurantes oferecessem descontos para atrair turistas, os preços dos hotéis subiram em média cerca de 4 por cento no ano passado.

Tribunal espanhol rejeita caso de suborno contra Garzón

MADRI, 13 Fev (Reuters) - A Suprema Corte da Espanha rejeitou um caso de suborno contra o juiz de defesa dos direitos humanos Baltasar Garzón nesta segunda-feira, depois que ele teve sua licença para advogar cassada na semana passada em um caso separado no qual registrou ilegalmente conversas de suspeitos. Garzón enfrentava três processos judiciais, e no último ele foi acusado de aceitar honorários por palestras que deu em uma universidade nos Estados Unidos e que eram patrocinadas por empresas espanholas envolvidas em casos perante seu tribunal.

Candidato da oposição na Venezuela evita confrontar Chávez

CARACAS, 13 Fev (Reuters) - Henrique Capriles, o novo candidato da oposição unida da Venezuela, que tentará pôr fim a 13 anos de governo socialista comandado por Hugo Chávez, disse na segunda-feira que buscará evitar uma radicalização da disputa presidencial em outubro. Capriles arrasou nas primárias celebradas no domingo na Venezuela, em que participaram 2,9 milhões de eleitores, o dobro dos cálculos iniciais, e disse que apostará no diálogo para enfrentar Chávez, que conta com forte apoio e sólidos recursos os os tipos de obstáculos, e os governos estrangeiros estão divididos sobre como resolver a crise.