A municipalização do acervo do Museu Histórico Pedagógico e Folclórico Monteiro Lobato, localizado no Sítio do Picapau Amarelo, em Taubaté, no interior de São Paulo, foi aprovada por aclamação ? por pouco mais de 50 pessoas que compareceram à audiência pública realizada ontem. Posteriormente, o Departamento de Meio Ambiente, Cultura e Turismo deve fazer a concessão de uso do espaço físico.