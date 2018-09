Município de SP tem ponto facultativo nesta 2ªf

Os serviços de emergência e acolhida são fornecidos 24 horas, ininterruptamente. São eles: Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência (Cape) (3228-5554 / 3228-2092 / 3228-5668), Centros de Referência da Criança e do Adolescente (Crecas) e Centros de Acolhida (antigos albergues).

Permanecerão fechados, reabrindo na terça-feira: Centro de Referência de Cidadania do Idoso (Creci), Loja Social, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Coordenaria de Assistência Social (CAS) e Conselho Municipal de Assistência Social (Comas)

Ficarão fechados também todos os teatros, bibliotecas, casas históricas e centros culturais. A Galeria Olido abrirá apenas com duas programações: às 15 horas, Entre Risos e Lágrimas (Centro de Memória do Circo) e às 18h30, bate-papo com Hamilton Faria (evento literário).

Apesar de não haver aulas, os CÉUS abrirão para as atividades recreativas e esportivas nos horários habituais. Porém, os Clubes Municipais permanecerão fechados para todas as atividades, inclusive recreativas e esportivas, reabrindo na terça-feira.

Os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionam todos os dias, ininterruptamente. As AMAs abrem de segunda a sábado, inclusive no ponto facultativo de 25 de outubro, das 7 horas às 19 horas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades voltarão a funcionar na terça-feira, dia 26.

Também não prestarão atendimento as unidades do Centro de Apoio ao Trabalho (CAT) e o CAT Móvel. Já o banco de micro crédito da cidade de São Paulo, o São Paulo Confia, atenderá normalmente, exceto as unidades localizadas dentro de algum Centro de Apoio ao Trabalho. Os Parques Municipais abrirão nos horários habituais, com a exceção do Jardim da Luz, que fica fechado às segundas-feiras.