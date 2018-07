Município decreta estado de calamidade pública no PR

A medida visa garantir o recebimento de recursos dos governos estadual e federal para a recuperação dos estragos no município. A decretação ainda depende de reconhecimento das coordenadorias estadual e nacional de Defesa Civil.

Segundo a Defesa Civil estadual, 15 municípios tiveram danos ou prejuízos após as ocorrências de chuva e vendaval no Estado durante a tarde e noite de terça-feira e a manhã de ontem. Ao todo, 445 residências tiveram algum tipo de dano no Estado, afetando um total de 53.355 pessoas. Destas, 437 pessoas ficaram desalojadas e outras 102 pessoas estão desabrigadas.

Uma pessoa morreu após ser levada por uma enxurrada em Prudentópolis, região central do Estado. Segundo a Defesa Civil, mãe e filha estavam atravessando uma ponte quando foram levadas pelas águas. O corpo da criança foi encontrado na tarde de ontem.