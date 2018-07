Município pode deixar lista de desmatadores Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, poderá sair da lista de municípios que mais desmatam a floresta amazônica, segundo informações da organização Instituto Centro de Vida (ICV). A lista, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, impõe uma série de restrições econômicas aos municípios. Segundo o ICV, citando informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Alta Floresta já teria 80% de sua área com Cadastro Ambiental Rural, uma das exigências para sair da lista, que precisa ser publicada no Diário Oficial da União para se tornar oficial.