Município terá de pagar indenização por ruído O Município do Rio foi condenado pela Justiça a pagar R$ 10 mil a um morador da Rua do Riachuelo, no centro da cidade, por causa de um ambulante barulhento. Cabe recurso da decisão. Julio Romero Monteiro de Castro disse que há mais de dois anos o barulho do ambulante atrapalha seu sono. Diariamente, das 22h às 5h, uma Kombi que vende comida estaciona na frente da sua casa. Segundo ele, os frequentadores do local ligam o som alto. O dono da Kombi foi condenado a retirar o veículo do local, sob pena de multa diária de R$ 200. Para o Tribunal de Justiça do Rio, "é evidente que o dano causado ao autor foi em decorrência da omissão do poder público".