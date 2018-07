Municípios criam roteiros gastronômicos

O agricultor Osako produz alcachofra praticamente o ano todo, graças à aplicação de giberelina, o hormônio vegetal, no miolo da planta. Com isso, consegue média de preço melhor. Ele também processa 20% da produção no próprio sítio. "É uma forma de agregar valor." Os derivados da alcachofra, embalados ou em conserva, são vendidos ali mesmo, no sítio, e no comércio da região. O produtor Koji Isechi, com 10 hectares cultivados no Bairro da Ressaca, em Ibiúna, afirma que o excesso de chuva foi prejudicial. "Tive de fazer três vezes mais pulverizações." O descarte de flores com defeitos subiu de 8% para 20%.

PONTO DE VENDA – Ana Lídia usa toda a produção e ainda compra a flor de terceiros para processar

ROTEIROS

São Roque e Piedade criaram roteiros gastronômicos para divulgar os pratos à base de alcachofra. O objetivo, segundo o chefe da Divisão de Turismo de São Roque, Sandro Cobello, é incentivar o consumo, ainda pequeno no Brasil. A cidade também realiza anualmente a Expo Vinho e Alcachofra. Este ano, a festa começa dia 9 de outubro e vai até 2 de novembro, sempre nos fins de semana. A alcachofra entrou também no roteiro gastronômico da cidade. Visitantes que percorrem as cantinas e restaurantes da Estrada do Vinho, no Bairro Canguera, poderão apreciar a iguaria, como na Cantina da Tia Lina.

Veja também

É tempo de alcachofra em São Roque

No cardápio, pratos como a alcachofra recheada. A flor é aberta, recebe um recheio generoso e aromático que inclui presunto italiano e queijo parmesão, em seguida vai à panela para cozinhar. É servida como entrada ou prato principal. "Quem disse que alcachofra não combina com vinho? Este prato harmoniza perfeitamente com um tinto leve", ensina Lina Squeglia de Goes, dona do estabelecimento. Como os pratos com alcachofra são procurados o ano todo, Lina garante um bom estoque durante a primavera, quando consegue flores da melhor qualidade. "Processo, congelo e vou usando no resto do ano."

O restauranteur Nil Jacomo Scuoteggazza também incluiu a flor no cardápio do Nostra Villa e se abastece da alcachofra direto na plantação. De acordo com Theo de Andrade, diretor de Turismo de Piedade, o objetivo é estimular o consumo de alcachofras e atrair turistas. O roteiro entrou no calendário turístico da cidade, a maior produtora de alcachofra do Brasil.

MAIS INFORMAÇÕES:

S. Roque, tel. (0--11) 4784-8500