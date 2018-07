Municípios de Minas sofrem com chuvas e estiagem

Enquanto alguns municípios de Minas Gerais sofrem com as tempestades, outros são atingidos pela estiagem. As cidades decretaram situação de emergência e estão em situação crítica, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais. Com mais de sete meses sem chuva, o índice de umidade relativa do ar chegou à marca de 8% nesta semana no norte de Minas Gerais. Veja também: Capital terá céu nublado, chuva e frio até o fim da semana Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Por conta da estiagem, 102 cidades, a maioria na zona rural, estão em situação de emergência, algumas delas desde fevereiro, segundo balanço da defesa civil. Incêndios e rios quase secos ajudam a piorar a situação dos moradores, que estão recebendo mensalmente cestas básicas e contam com caminhões pipas para abastecer a região. De acordo com a Defesa civil, alguns municípios receberem também cisternas de 8 mil litros para ajudar no abastecimento da água. Do outro lado, na região sul mineira, 33 municípios estão em situação de emergência desde agosto por conta do excesso das chuvas. Mais de 45 mil pessoas já foram afetadas. Dessas, 7.255 ficaram desalojadas e outras 1.587 ficam desabrigadas. As chuvas também causaram a morte de duas pessoas. Em Betim, um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 18 anos, morreram após serem levados pela enxurrada.