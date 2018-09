Municípios de SP registram baixas temperaturas

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a temperatura mínima foi de -0,2ºC. Na mesma região, Taubaté registrou mínima de 4,7ºC e na zona rural de Sorocaba, a temperatura baixou para 3,9ºC. São Luiz do Paraitinga teve mínima de 3,5ºC.

Em São Miguel Arcanjo, no sul do Estado, a temperatura chegou a 3,2ºC. Em Barra do Turvo, também no sul de São Paulo, a mínima foi de 2,5ºC. Todos estes valores foram registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e associados com a formação de geada ao amanhecer, de acordo com a Climatempo.

No litoral sul do Estado, a cidade de Iguape registrou 7,3ºC. No Guarujá, a temperatura, às 6 horas desta manhã, era de apenas 8ºC na região da base aérea - e também foi a menor do ano no local.