Municípios decidem sobre unidades, diz governo estadual A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que a decisão sobre a criação de unidades de conservação municipais é de competência do poder municipal. Segundo a secretaria, não há liberação de qualquer tipo de recurso, seja de compensação ambiental, do Tesouro ou de cooperações internacionais gerido pela pasta para essas unidades. O órgão informou que encaminhou o assunto à Corregedoria Setorial para a devida apuração. / J.M.T.